Comment se préserver de la canicule ?

Pour ce jeudi 26 juillet 2018, Météo France a placé 18 départements sous vigilance canicule. A Castelnau-de-Montmiral, dans le Tarn, il fera 34°C dans l'après-midi. Si pendant les heures les plus chaudes, certains choisissent de rester au frais chez eux, d'autres préfèrent s’asseoir sous les arcades. Pour lutter contre la forte chaleur, on peut également se rafraîchir régulièrement sous la douche, vivre au ralenti et bien aérer sa maison. Côté cuisine, les fruits et les crudités seront au menu.



