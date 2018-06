Comment suivre les exploits des Bleus sans rater son bac ?

Dans un lycée de Montpellier, entre deux épreuves du bac, il y a ceux qui discutent de sujets d'examens, et d'autres qui revivent les matchs de la veille. Yanaell par exemple, candidat au bac technologie, a du mal à se concentrer, car il est fan de foot. Chez lui, les dernières révisions se font sur fond de Mondial à la télévision. Par contre Anna, organise son emploi du temps pour pouvoir concilier révisions et football et pouvoir se détendre.



