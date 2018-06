Comment un loup balte a-t-il pu arriver en Lozère ?

Face à cette évolution, les syndicats d’agriculteurs affichent, eux, leur inquiétude. La Coordination rurale demande ainsi l’annulation du plan loup : "Avec une population de l’ordre de 430 animaux, forcément sous-estimée puisque les attaques sur le front de colonisation sont totalement occultées, il faut revoir ce plan dans sa totalité au risque de voir le loup devenir totalement incontrôlable et par suite, provoquer de plus en plus de dégâts", indique la coordination dans un communiqué.





Des éleveurs, bergers, scientifiques et des élus locaux ont également créé le 25 juin dernier une Fédération nationale de défense du pastoralisme. Les fondateurs indiquent que la réimplantation des grands prédateurs, tels que loups et ours menacent l’avenir des élevages. "Il en va du maintien du tissu rural, social et économique, et de la sauvegarde d'une culture pastorale", explique-t-ils dans le Midi Libre.