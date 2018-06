Comment vous défendre si vous êtes victime de cyberharcèlement ?

Plusieurs associations sont formées à accompagner les victimes de cyberharcèlement et peuvent vous conseiller, appuyer vos demandes de modération envoyées aux plateformes. "On peut se tourner vers la ‘Fondation des femmes’ qui peut aider sur certains dossiers, le CNIDFF (Centre national d’information sur les droits des femmes) qui fait des permanences partout en France, énumère Laure Salmona. Vous pouvez également appeler le 3919, l’Inavem (Institut national d’aide aux victimes et de médiation) et l’association 'En avant toutes', lorsque les problèmes de cyberharcèlement ont lieu au sein du couple.” Pour les mineurs, l’association gouvernementale E-Enfance (avec son numéro d’écoute 00) est particulièrement formée sur le cyberharcèlement, scolaire ou non. Pour information, la protection de l’enfance inclut aussi les personnes entre 18 et 21 ans.