Commission sur le complotisme et la désinformation : le décrié Pr Guy Vallancien démissionne

Il se dit victime d'une "campagne de dénigrement". Le Pr Guy Vallancien, médecin urologue mis en cause par certains de ses pairs, a annoncé, jeudi 6 octobre à l'AFP, son retrait de la Commission sur le complotisme et la désinformation. "Je me retire de la commission 'Les lumières à l'ère numérique'", installée récemment par le président Emmanuel Macron, a-t-il déclaré.

"C'est moi qui ai décidé de partir et je l'ai dit à l'Élysée. J'aurais pu rester, mais ça aurait créé des conflits au sein de la Commission, ça n'est pas sain. Il n'y avait pas de bonne solution, mais j'ai pris celle qui m'apparaissait la plus libre et la plus honnête", a-t-il confié dans sa déclaration. Il a ainsi dénoncé une "honteuse campagne de dénigrement ignoble et mensonger", après sa nomination à cette instance composée d'une quinzaine d'universitaires et personnalités, et présidée par le sociologue Gérald Bronner. Ce dernier a confirmé à l'AFP le départ de Guy Vallancien, sans davantage de commentaires.