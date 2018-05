Concours de villages fleuris : Rougegoutte est prêt !

A Rougegoutte, on se prépare à accueillir le jury pour le concours de villages fleuris. Marie-Odile, l'ancienne institutrice, a tout prévu et dirige les bénévoles qui l'aident, dans la bonne humeur. Dès l'entrée du village, la cinquantaine de volontaires se dévouent pour rendre la commune pimpante, avec les 22 000 fleurs que Marie-Odile a cultivées.



