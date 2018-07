Conduite : un fichier des véhicules assurés va voir le jour pour les forces de l'ordre

Lors des contrôles routiers, il est difficile pour les forces de l'ordre de connaître avec certitude si un automobiliste est bien assuré. Mais une nouveauté va être mise à leur disposition dès janvier 2019. Les policiers et les gendarmes auront accès à un fichier répertoriant tous les véhicules assurés. En cas de défaut d'assurance, le conducteur sera verbalisé dans l'immédiat d'une amende de 500 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.