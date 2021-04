Sur les routes et dans les gares, un trafic exceptionnel attendu pour le week-end de Pâques

OPEN BAR - En lâchant la bride sur les restrictions de déplacement pour le weekend pascal, les annonces d'Emmanuel Macron ont fait exploser les réservations de dernière minute, et font prévoir des bouchons eux aussi d'exception.

L'effet était prévisible, mais peut-être pas à ce point. Mercredi soir, à la minute ou presque où le président de la République évoquait une "tolérance" pour ceux qui voudraient se déplacer à l'intérieur du pays pour le weekend à venir, le site Oui.sncf a soudain vu sa fréquentation exploser. Un afflux soudain de voyageurs réalisant qu'ils pouvaient soudain aller passer le weekend au vert... ou plus prosaïquement aller confier leurs enfants à leurs grands-parents, le temps du confinement et de vacances largement contrariées.

Dans le détail, c'est plus la synchronicité de ces connexions que leur nombre qui a fait plier le site Oui.sncf pendant quelques minutes. Dans les chiffres publiés ce jeudi matin, la SNCF affiche un nombre de réservations en hausse 25% par rapport à un jour comparable. Parmi les destinations les plus demandées, celles qui trustent d'ordinaire les premières places des destinations TGV, comme Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, ou Aix-en-Provence.

Des réservations... et beaucoup d'annulations

Au total, ce sont ainsi 130.000 voyages qui ont trouvé preneurs dans la soirée, dont environ la moitié pour ce week-end de Pâques. Mais les annonces de l'exécutif ont aussi largement bouleversé des projets de voyages réservés de plus longue date. Le site de la SNCF a enregistré 40.000 annulations de billets hier soir, cinq fois plus qu'en temps normal. Un système de réservations dans le rouge, mais des TGV qui ne devraient pas l'être ces prochains jours : la compagnie expliquait ce jeudi matin qu'à ce stade, seul un quart de ses TGV affichent plus de 80% de sièges occupés.

Des trajets routiers contrariés par le couvre-feu

Mais au-delà des trains, c'est sur les routes que les problèmes pourraient s'accumuler. Ce jeudi matin, les prévisions de Bison Futé étaient encore largement optimistes, avec un trafic prévu un peu plus dense que d'habitude ce samedi pour la seule Île-de-France... et pour cause, ces prévisions dataient d'avant l'allocution d'Emmanuel Macron. Dans la pratique, la bouffée d'air frais de dernière minute offerte à tous pourrait avoir des conséquences massives sur le trafic routier, plus encore que pour un weekend de Pâques habituel, un rendez-vous d'ordinaire marqué en rouge dans le calendrier de Bison Futé... à l'exception notable de l'année dernière, où toute la France était sous confinement strict.

Les prévisions de Bison Futé pour le weekend à venir ne tenaient pas compte de la "tolérance" décrétée par l'exécutif − Ministère des Transports

Si les bouchons pourraient bien s'accumuler, c'est aussi parce que, pour les éviter, les conducteurs ne pourront plus utiliser le "plan B" habituel, en partant dès l'aube ou en rentrant très tard. S'il sera toléré de circuler sur les routes de France en journée, les restrictions du couvre-feu s'appliquent bien, et uniformément sur tout le pays. On ne pourra donc prendre le volant qu'entre 6h et 19h, quelle que soit la longueur de son trajet, et le trafic routier n'est pas un motif suffisant pour dépasser l'heure du couvre-feu. Sentant probablement des problèmes à venir, l'exécutif a ajouté un assouplissement de plus à son propre dispositif : les parents qui iront déposer leurs enfants chez un autre membre de leur famille, ou qui les en ramèneront, pourront invoquer le "motif impérieux" qui leur permettra d'éviter de rouler ce weekend.