Fermeture des crèches et écoles : les assistantes maternelles pourront-elles garder les enfants ?

Hésitant lorsque la question lui a été posée, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué ce jeudi sur BFMTV et RMC qu'il lui "semble que oui" les assistantes maternelles pourront bien toujours accueillir des enfants jusqu'au 23 avril, puisque "ça avait été le cas lors du confinement du printemps 2020".

En effet, au printemps dernier, les gardes d'enfants à domicile étaient autorisées mais les assistantes maternelles et les aides à domicile étaient éligibles au chômage partiel si elles ne pouvaient plus exercer leur activité en raison de la crise sanitaire.

Le cas de figure le plus répandu étant celui des assistantes maternelles, qui ne peuvent pas télétravailler mais qui se trouvent elles-mêmes confrontées à la garde de leurs enfants pendant la durée de fermeture des écoles si l'autre conjoint ne peut pas travailler non plus à distance. Sollicité par LCI pour davantage de précisions, le Syndicat National des Professionnels de la Petite Enfance et l'UNSA PROASSMAT, n'a pour l'heure pas donné suite.