Malgré la fermeture des écoles, certaines entreprises refusent le chômage partiel pour garde d'enfants

Si le chef de l’Etat a assuré dans sa prise de parole que "les parents qui devront garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler auront droit au chômage partiel", la réalité est parfois plus compliquée. C’est notamment le cas de plusieurs salariés de la compagnie d’assurance MACIF, qui se sont vus refuser ce chômage partiel pour garde d’enfants dans un premier temps. Un refus qui a entraîné des situations très compliquées.

Depuis le 6 avril dernier, tous les établissements scolaires sont fermés, une décision longtemps repoussée par l’exécutif mais qui a finalement été annoncée par le président de la République lors d'une allocution télévisée. Ainsi, les écoles primaires et les maternelles vont rester fermées trois semaines quand les collèges et les lycées n’ouvriront pas leurs portes lors des quatre prochaines semaines.

"L’autre fois, mes enfants se sont demandés ce qu’était cette petite rondelle sur le côté du radiateur, et ils ont donc purgé un radiateur. Il y avait de l’eau qui coulait partout. Et vous, vous essayez de faire mine de rien", explique ainsi Elisa Figuinha, conseillère MACIF et déléguée du personnel, avant de redouter les décisions prises dans les prochains jours : "On ne sait pas ce qu’on va nous proposer. On attend impatiemment les nouvelles, la boule au ventre."