Confinement : quels déplacements restent autorisés pour ce premier week-end de vacances scolaires ?

La tolérance accordée lors du week-end du Pâques ne s'applique plus. Partir en vacances à plus de dix kilomètres de chez soi est donc interdit. Par la voix de sa porte-parole, le ministère de l'Intérieur a tenu à rappeler les règles en vigueur aux Français ce vendredi, à quelques heures du début des congés scolaires de printemps, avancés de 15 jours en raison du contexte sanitaire.

En appelant de nouveau "à la responsabilité et au civisme de chacun", elle a insisté sur le fait que "que ces mesures renforcées seront vraiment efficaces si nous les respectons tous". Mais a-t-elle aussi concédé, "une partie repose clairement sur la bonne foi des citoyens". Par conséquent, "c'est le discernement des forces de l'ordre qui au final prendra en compte les faits et qui décidera d'une verbalisation ou pas selon les circonstances et les documents fournis", a-t-elle expliqué, soulignant que "tous les justificatifs qui permettent de prouver cette bonne foi vont faciliter le travail des forces de l'ordre".

Au total, plus de 90.000 policiers et gendarmes sont mobilisés depuis le week-end dernier "partout sur le territoire", a-t-elle rappelé, évoquant "ces contrôles spécifiques" en gares et aux péages "mais aussi les patrouilles" lors desquelles "les policiers et les gendarmes peuvent avoir à vérifier les attestations et les motifs utilisés par chacun".