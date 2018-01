Congé paternité : Pécresse voudrait le rendre obligatoire

Le congé paternité obligatoire. Les Suédois l'ont fait. Valérie Pécresse en rêve. La présidente (LR) du conseil régional d'Ile-de-France a exprimé son souhait de rendre obligatoire le congé de 11 jours réservé au père après la naissance d'un enfant.

"Le vrai sujet c’est le regard sur les hommes qui aident leur femme à la maison. Il y a encore des hommes qui se censurent. Il faut mettre les hommes et les femmes sur un pied d’égalité", a estimé Valérie Pécresse lors du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro. L'intéressée ne s'est pas étendue en revanche, sur la durée souhaitable de ce congés pour les hommes. (En Suède, le couple peut se partager 480 jours de congé parental. Mais, au sein de ce dispositif, le père et la mère ont pour obligation de prendre au moins 60 jours chacun.)





Cette déclaration intervient alors que plusieurs ministres réfléchissent à un prolongement du congé paternité. Selon le JDD, Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud ont démandé à l'Inspection générale des affaires sociales d'étudier la possibilité d'allonger ce congé paternité. Sans qu'une durée ne soit pour l'heure précisée.





Il y a quelques semaines, la rédaction du magazine féminin et féministe Causette a recueilli plus de 14.000 signatures pour réclamer un congé paternité obligatoire et mieux rémunéré en France. Et, à terme, un allongement de la durée du congé paternité à six semaines.