Congés parentaux trop courts, mal rémunérés : la France à la traîne

Les congés parentaux sont trop courts et trop peu rémunérés en France. Les conclusions d'un rapport de l'Unicef publié ce vendredi sont sans appel concernant la politique post-partum menée par le pays. Le Bureau de la recherche d'Unicef - Innocenti classe la France 19e sur la liste des 41 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne (UE), classés selon des critères d'accès, de prix et de qualité des modes de garde, et d'accès à des congés de naissance.

"Les congés dont peuvent disposer les mères en France demeurent trop courts (congé de base de 18 semaines à plein salaire, si on prend on compte le congé pathologique, NDLR) au regard des besoins de l'enfant et en comparaison avec les autres pays de l'OCDE", explique l'Unicef. "De plus, si les congés maternité et paternité sont relativement bien rémunérés, la faible indemnisation du congé parental d'éducation et l'existence d'obstacles culturels et professionnels rendent celui-ci peu attractif."

Moins de la moitié des pays riches offrent au moins 32 semaines de congé à plein salaire aux mères, est-il souligné dans le rapport. Et lorsqu'un congé paternel est proposé - toujours beaucoup plus court -, peu de pères le prennent, notamment en raison d'obstacles professionnels et culturels. En avril, une enquête réalisée par l'Observatoire français des conjonctures économiques révélait que moins d'1% des pères prennent un congé parental à temps plein. Selon les auteurs, cet échec est largement imputable au faible montant de l’indemnisation proposée, de 399 euros par mois pour un congé à temps plein, quelle que soit la rémunération antérieure. L'Unicef plaide dans son rapport pour un congé parental payé "d'au moins six mois".