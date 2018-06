Connaissez-vous le "co-living" ?

Si vous maîtrisez l'anglais, ce reportage est pour vous. Il est consacré au "co-living", un tout nouveau concept. Plus précisément, il est question de partager les lieux de vie et les espaces de travail dans un appartement ou une maison. Cette nouvelle manière de vivre ensemble permet aux jeunes entrepreneurs de s'entraider et pousse l'immobilier à se réinventer.



