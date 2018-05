Connaissez-vous le "polyamour", cette pratique consistant à aimer plusieurs personnes à la fois ?

Ne cherchez pas, le mot "polyamour" n'existe pas dans le Petit Larousse Illustré des grands-parents mais il pourrait incessamment sous peu entrer dans les mœurs tant cette pratique compte de plus en plus adeptes. Qui sont-ils ? Et bien, ce sont des gens "comme vous et moi" qui, non, ne sont pas des illuminés appartenant à une secte simili-Rael et qui, oui, s'octroient la liberté fondamentale d'aimer comme ils le souhaitent, très fatigués qu'ils sont de siècles d'idéaux bourgeois valorisés par le mariage et contestant radicalement certaines formes dominantes de sexualité, disons, hétérosexistes et patriarcales.





En d'autres termes, si l’amour conjugal que l’on pourrait qualifier de "traditionnel" met la fidélité en avant comme idéal, le "polyamour", lui, maintient l’idée que coucher et/ou aimer d’autres personnes que son partenaire, ne revient pas à le tromper ou le trahir. Il s’agit, à partir d’un amour premier, celui du couple, de s’autoriser à tisser d’autres relations, ouvertes, avec d’autres personnes, au gré des rencontres, des attachements.