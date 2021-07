"Consentement éclairé" : quelle est cette loi Kouchner à laquelle les antivax font référence ?

Le "consentement éclairé" contre l'obligation vaccinale. Parmi les nombreux arguments avancés par les antivax et autres opposants aux nouvelles restrictions sanitaires annoncées par Emmanuel Macron figure ce concept, réhabilité pour l'occasion. Dénonçant une "dictature sanitaire", une manifestante parisienne évoquait ainsi, mercredi auprès de LCI, "la loi Kouchner sur le consentement éclairé", en déduisant que l'on devait "pouvoir disposer de notre corps", et donc avoir le droit de refuser la vaccination contre le Covid-19.

La loi dite "Kouchner" du 4 mars 2002 "relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé" pose le principe du droit fondamental à la protection de santé et consacre dans le Code de la santé publique le droit au respect de la dignité de la personne malade. Considéré comme un acte fondateur de la "démocratie sanitaire", elle introduit notamment le principe de "consentement libre et éclairé du patient aux actes et traitements qui lui sont proposés, et son corollaire, le droit du patient d'être informé sur son état de santé". À noter que ce principe existait antérieurement, mais sous la forme d'une obligation déontologique pour les médecins, et que l'objectif de ce texte était d'apporter des précisions juridiques sur les conditions de réalisation de ce consentement éclairé.

Cette obligation d'information porte sur l'ensemble des actes médicaux proposés, les traitements et leurs risques, les alternatives possibles.