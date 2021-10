Consentement sexuel : bientôt des messages inscrits sur les préservatifs ?

La pétition recueille déjà plus de 16.000 signatures sur Change.org. À l'initiative de l'association Sexe & Consentement, elle propose de rendre obligatoire "la présence d’avertissements et d’informations sur la nécessité d’un consentement libre dans toute publicité, sur les emballages et dans les notices relatives aux produits et services liés à la santé sexuelle et reproductive, au plaisir et aux rencontres".

Sexe & Consentement voit en la diffusion de tels messages un premier pas pour faciliter "l’ouverture de discussions nécessaires sur la sexualité et le consentement dans les écoles et universités, dans les foyers et sur la place publique" et ainsi concrétiser la "prise de conscience collective partout" qu'Emmanuel Macron avait appelé de ses vœux en novembre 2017.

Comme l'indique Le Parisien, cette pétition est adressée au ministère chargé de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes et au ministère de la Santé. La démarche est également soutenue par le Planning Familial, ONU Femmes France et Génération Égalité Voices.