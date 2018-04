Consignes de Blanquer aux instits : "Être enseignant, ce n'est pas remplir une check-list"

LCI : Jean-Michel Blanquer affirme que de nombreux élèves apprennent à lire avec une méthode "mixte" - entre méthode globale et syllabique - qui est inefficace. Faites-vous le même constat ?

Paul Devin : Tout dépend de ce qu'on appelle la méthode mixte. Voici mon constat : aujourd'hui, les élèves vivent en dehors de l'école en relation avec de l'écrit, et cette relation les amène à reconnaître des mots sans pour autant les analyser. C'est comme ça. On ne peut pas interdire aux parents de dire à leurs enfants que c'est bien le mot "école" qui est écrit sur le bâtiment quand ils les y emmènent ! Maintenant, Jean-Michel Blanquer affirme que cela a des conséquences graves sur l'apprentissage, alors qu'aucune recherche scientifique ne dit ça aujourd'hui, même si on se réfère à Stanislas Dehaene, dont le ministre s'inspire régulièrement. Nulle part il est écrit que le fait, à un moment, de mémoriser parfois un mot selon la méthode globale serait dangereux pour la suite de l'apprentissage.

LCI : Que disent les scientifiques ?

Paul Devin : Ce qui est pratiqué dans la quasi totalité des classes correspond aux recommandations scientifiques issues d'une conférence de consensus du Cnesco (Conseil national d'évaluation du système scolaire, ndlr). Ça dit que, pour apprendre à lire, il faut faire plusieurs choses en même temps. Il faut évidemment, dès le début, organiser un apprentissage des relations entre les lettres et des syllabes avec les sons. Mais il faut aussi travailler les questions liées au sens et travailler sur une culture de l'écrit. Tout cela, y compris l'apprentissage de la grammaire, doit être mené conjointement dès le début. Voilà le consensus scientifique d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs l'oeuvre de personnes de sensibilités différentes. Alors que ce que dit Jean-Michel Blanquer, c'est : "Le B.A-BA d'abord et avant tout". Ce qu'il veut, c'est que le travail d'apprentissage syllabique se fasse d'abord, et que tout le reste se fasse après.