Consommation de cannabis : "L’amende forfaitaire, c’est une forfaiture"

LCI : Que pensez-vous de la décision du gouvernement d’opter pour une amende aux consommateurs de cannabis ?

KShoo : L’amende forfaitaire, c’est une forfaiture (rires). Ni plus, ni moins. Georges Clémenceau disait : "Si vous voulez enterrer un problème, nommez une commission". C’est exactement ce qui a été fait : une mission parlementaire a été créée pour recevoir tous les avis des acteurs impliqués sur la question des stupéfiants. On y est allé, de bonne foi et de de bonne volonté en plus, en compagnie des autres associations d’usagers pour être auditionnés - au même titre que la maréchaussée, les magistrats, etc. - mais on a seulement été écouté et pas entendu. Quand on voit les débats et les auditions des forces de l’ordre, qui étaient vraiment très imposantes, on se dit qu’on ne pèse pas lourd…

LCI : Pourquoi, selon vous ?

KShoo : Dès le départ, le débat est faussé. Le gouvernement a abandonné cette thématique, qui est purement sanitaire, au côté sécuritaire. Alors que, s’il y a effectivement des problèmes de sécurité liés au trafic, ils sont uniquement liés à la prohibition. La criminalité n’existe que parce qu’on a criminalisé des pratiques d’usage et des pratiques de vente. On est scandalisés d’être stigmatisés en tant qu’usagers, mais aussi qu’on en vienne à stigmatiser les vendeurs et les trafiquants ; pas les mafias et ceux qui traitent leurs affaires à l’arme lourde, mais les "cannabiculteurs", les petits planteurs et contrebandiers, dont on a évidemment besoin si on est consommateur. S’il y a de la demande, il faut de l’offre. Avec le développement de la livraison en scooter à coups de smartphone et la "professionnalisation" du secteur, tous ces gens n’attendent qu’une chose : avoir une licence de l’Etat, mener leur activité légalement, payer des taxes plutôt que des prunes, régler leurs comptes devant les tribunaux commerciaux ou les prud'hommes plutôt qu’à la kalachnikov.