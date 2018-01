Consommation de cannabis : qu’est-ce qu’une amende forfaitaire délictuelle ?

Objectif annoncé : alléger le travail de la police et de la justice. Par la voix du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, le gouvernement a annoncé ce jeudi la mise en place prochaine d’une "amende forfaitaire délictuelle" comprise entre 150 et 200 euros pour les usagers de cannabis. Un dispositif déjà existant qui sanctionnait jusqu’à présent les délits de conduite sans permis – 800 euros – ou de conduite sans assurance – 500 euros.





Créée en novembre 2016 par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’amende forfaitaire délictuelle est formellement mise en œuvre pour ces deux cas depuis mars 2017 et la publication au Journal Officiel de son décret d’application. Principale nouveauté : son paiement immédiat ou dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction permet théoriquement au contrevenant d’éteindre toute poursuite. Pour rappel, les usagers de cannabis - estimés à 1,4 million de fumeurs réguliers et 700.000 fumeurs quotidiens - encourent aujourd’hui un an de prison et 3750 euros d’amende. Un risque très abstrait. Sur quelque 140.000 interpellations chaque année pour consommation, à peine plus de 3000 peines de prison ont été prononcées en 2015 (derniers chiffres publiés), soit 2,1%.