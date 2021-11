"Contrat Engagement Jeune" : conditions, date, montant ... ce qu'il faut savoir sur l'allocation annoncée par Macron

Le dispositif devrait concerner environ 500.000 jeunes de 16 à 25 ans par an, depuis un certain temps ni en emploi, ni en formation, ni en étude. Emmanuel Macron a annoncé mardi le lancement d'un "Contrat Engagement Jeune", proposant une allocation en échange de formation ou d'accompagnement.

Le "Contrat Engagement s'adresse à "tous les jeunes de moins de 25 ans qui, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois", a indiqué Emmanuel Macron ce mardi. Cette mesure "a vocation à accompagner ceux qui étaient accompagnés par la garantie jeunes et extrêmement éloignés de la formation et de l'emploi", a de son côté détaillé ce mardi sur LCI Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable, évoquant un "dispositif plus ciblé" et un accompagnement plus intense.

Pour rappel, lorsque le projet avait été annoncé le 12 juillet par Emmanuel Macron et qu'était évoquée la possibilité d'y inclure aussi des travailleurs précaires et la totalité des jeunes sans emploi ni formation, il visait alors un million de jeunes voire plus. Mais cette mesure a fait l'objet d'une bataille entre d'une part le ministère du Travail, qui militait pour l'extension la plus large possible, et Bercy qui cherchait à en limiter le coût.