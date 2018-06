Contre le suremballage et l'utilisation abusive de plastique, des "Plastic attacks" organisées dans plusieurs supermarchés de France

Le groupe Carrefour, dont un magasin parisien du 12e arrondissement, devait faire l’objet d’une action, ce samedi, a réagi dès jeudi à l’annonce des "Plastic attacks" pour se positionner en élève modèle. L’enseigne a annoncé, dans un communiqué, un objectif de "100 % d’emballages recyclables, réutilisables ou compostables" pour les produits à la marque de l’enseigne d’ici à 2025, afin de passer du "jetable à une économie circulaire". Elle s’engage, en outre, à supprimer les emballages plastique non recyclables des fruits et légumes bio, de cesser la commercialisation des pailles en plastique dès la fin de l’année et de remplacer progressivement celles des briquettes de jus. Carrefour annonce, toujours dans son communiqué, la fin des barquettes en polystyrène aux rayons boucherie, poissonnerie et fromage. Enfin, il assure que l’ensemble des emballages de ses produits sera recyclable, en commençant par les produits Carrefour bio "dès 2020", et qu’elle intégrera "dès 2022", 50 % de plastique recyclé dans ses bouteilles de jus et de soda, et dans ses bouteilles d’eau.