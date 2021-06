Contrôle au faciès de lycéens en 2017 : l'État condamné pour faute lourde

La cour d'appel de Paris a condamné ce mardi l'Etat pour faute lourde, considérée comme "discriminatoire". En mars 2017, trois lycéens d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, Ilyas, Mamadou et Zakaria, sont contrôlés Gare du Nord au retour d'un voyage scolaire à Bruxelles, devant leur classe et les passants. "Humiliés" par ce contrôle, uniquement en raison de leur origine selon eux, ils attaquent l'État.

"Les caractéristiques physiques des personnes contrôlées, notamment leur origine, leur âge et leur sexe, ont été la cause réelle du contrôle et mettent en évidence une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination", écrivent les juges dans leur arrêt mardi. "Le contrôle d'identité est jugé discriminatoire et constitue une faute lourde de l'État", conclut la cour, en relevant que l'État n'a pas démontré "l'absence de différence de traitement". La cour condamne l'État à payer 1500 euros en réparation de préjudice moral pour chaque jeune.