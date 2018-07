Crit’air : des caméras bientôt autorisées à vérifier les vignettes anti-pollution ?

Ces zones, qui ne concernent que Paris et Grenoble (pour le moment), ont vocation à limiter la pollution de l’air en sanctuarisation un périmètre dans lequel les véhicules émettant trop de gaz, comme le CO2 ou le NO2, ou de particules fines ne sont pas autorisés à circuler.





Pour y entrer, les voitures doivent arborer une vignette Crit’air sur leur pare-brise. Ces macarons sont classés de 0 pour les véhicules électriques à 5 pour les vieux Diesel immatriculés avant le 31 décembre 2000. A partir de 2019, les voitures classées Crit’air 4 (Diesel immatriculés entre 2001 et 2005) ne pourront plus circuler à Paris entre 8h et 20h. En 2024, tous le Diesel seront bannis et en 2030 tous les moteurs essence.