Contrôle technique : avant la réforme, les centres sont débordés

Le nouveau contrôle technique entre en vigueur le 20 mai 2018. Désormais, les professionnels devront vérifier 132 points spécifiques sur votre véhicule contre 124. Les tarifs devraient grimper de 15 à 20%. Et depuis plusieurs jours, de nombreux automobilistes se ruent dans les centres, par peur des nouveautés de la réforme.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.