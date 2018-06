Contrôle technique : ce qui va (encore) changer en 2019

Selon les calculs du magazine L’Argus, cette mesure pourrait en effet obliger 15 % des véhicules roulant au gazole à passer une contre-visite. Et effectuer des réparations pour avoir le feu vert. "Ces nouveaux contrôles antipollution vont faire mal, notamment pour les propriétaires de diesel qui ont retiré leur filtre à particules ou pour ceux qui possèdent un modèle de 2007 qui n’a roulé qu’en ville, a précisé au Parisien le délégué général de 40 millions d’automobilistes, Pierre Chasseray. Mais on ne peut quand même pas laisser circuler des voitures qui n’ont pas été entretenues et qui ne respectent pas les normes."





Pour les garagistes en revanche, ce nouveau tour de vis est une aubaine. Des centres proposent déjà à leurs clients des éco-révisions et des opérations de décrassage du moteur, facturées autour de 50 euros. En cas de non-respect des obligations du contrôle technique, le propriétaire du véhicule est passible d'une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant grimper jusqu'à 750 euros en cas de retard de paiement.





Selon Fabrice Godefroy, président de l’association des diésélistes de France, contacté par Le Parisien, "un propriétaire de diesel qui prend régulièrement la route, ne fait pas de trop de ville et a correctement révisé son véhicule ne devrait pas avoir de problème." Avant de préciser à notre confrère : "Les constructeurs doivent se mettre à la page et ne peuvent plus proposer une révision des véhicules, au bout de 20 000 kilomètres, où ils se contentent de changer le filtre à huile et le filtre à gasoil."