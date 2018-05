Contrôle technique : les vans aménagés recalés

Avec l'arrivée des beaux jours, certains véhicules légendaires vont aussi refaire leur apparition. Sur les routes, il s'agit des fameux Combi, des fourgons aménagés qui permettent de dormir n'importe où. Mais cette liberté pourrait bien prendre fin. Car à partir du 20 mai 2018, ces fourgonnettes vont devoir se soumettre à un contrôle technique de plus drastique. Les propriétaires des véhicules déjà transformés devront donc procéder au changement de leur carte grise.



