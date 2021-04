Contrôle technique : pourquoi les motards manifestent ce week-end ?

Jusqu'ici, le contrôle technique était uniquement imposé aux voitures. Mais cela pourrait bien changer. L'Union européenne a en effet publié une directive visant à imposer l'examen aux deux-roues, et ce dès le 1er janvier 2022. Dès l’an prochain, les motards pourraient ainsi être tenus de faire vérifier le système de frein, l'éclairage, le système de direction, les pneus, la pollution sonore ou encore les émissions polluantes de leur deux ou trois roues dans un atelier agréé. Cet examen devrait devenir obligatoire pour toutes les motos de plus de quatre ans à partir de 125 cc et pour revendre son véhicule.

La Fédération rappelle de plus qu'en 2017, les députés et sénateurs s'étaient prononcés à l'unanimité contre l'instauration d'un contrôle technique obligatoire pour les motos et les scooters, estimant que l'introduction d'un contrôle technique pénaliserait les ménages aux revenus modestes. Et "bien que la France ait défendu ce 'NON' au parlement européen, la directive 2014/45/UE a été votée et préconise une mise en place d’un CT moto à compter du 1er janvier 2022", déplore-t-elle dans un communiqué.