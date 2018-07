Contrôles aux frontières : l'Union européenne se dote d'un système similaire à "l'Esta" américain

Les députés européens renforcent le dispositif de contrôle aux frontières. Le Parlement de Strasbourg a adopté jeudi 5 juillet une nouvelle législation créant "Etias", un dispositif de contrôle préalable des ressortissants de pays tiers qui sont exemptés de visas pour entrer sur le sol européen.





"Etias" fonctionnera sur un mode similaire à "l'Esta" américain. Moyennant 7 euros (gratuit pour les mineurs et les plus de 70 ans), le ressortissant de pays tiers remplira un formulaire en ligne l'enjoignant à signaler son identité, ses documents de voyage, son éventuel passage dans une zone de conflit et son casier judiciaire.





La procédure ne devrait "pas prendre plus de dix minutes", selon la Commission européenne, et l'autorisation obtenue sera valable pour une période de trois ans (contre deux ans pour l'Esra américain).