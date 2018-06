Contrôleurs aériens : comment travaillent-ils ?

"Assurer 24h/24, 365 jours par an, l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien sur les aéroports et au dessus de l’espace géré par la France." Telle est la mission essentielle du métier de contrôleur aérien donnée sur le site du SNCTA, premier syndicat des contrôleurs du trafic aérien. Gestion des déplacements sur le tarmac, décollages, atterrissages et trajectoires... En d'autres termes, les contrôleurs aériens - ou aiguilleurs du ciel - sont un peu les chefs d'orchestre de l'espace aérien.





Ils doivent maintenir des séparations minimales entre les avions dont ils ont la charge. Pour cela, ils surveillent l’espace aérien à l’aide de radar et guident les avions en donnant par radio les instructions nécessaires aux pilotes. Les contrôleurs aériens s’assurent que les avions soient séparés d’un minimum de 1 000 pieds (300 m) verticalement ou 3, 5 ou 8 miles nautiques (environ 5, 9 ou 14 km) horizontalement. La raison est simple : face à face, les avions se rapprochent à une vitesse de 1 800 km/h soit 30 km/min ou encore 500 mètres par seconde…