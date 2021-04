Covid-19 : le déconfinement de mai arrive-t-il trop tôt ?

De même, le nombre de cas quotidiens se situe autour de 30.000 quand l’objectif de déconfinement fixé en décembre dernier était à 5000 cas par jour. "Nous avons beaucoup de mal encore à trouver des places en réanimation en Île-de-France. S’il y a trop de relâchement, et trop vite, de la population, à ce moment-là, si on est trop rassurant dans la communication, on risque de rater le déconfinement", met en garde le Dr Agnès Ricard-Hibon, chef de service Samu-Smur du Val-d’Oise, présidente de la Société française de médecine d’urgence.

Un constat partagé par le Dr Jean-Paul Hamon, qui dit recevoir entre quatre et cinq appels par jour de cas avérés de Covid-19. "On n’a pas le sentiment que ça diminue. Le fait d’autoriser la présence du public dans les salles de spectacle ou de rouvrir les salles de sport, ce n’est pas très prudent", estime ce médecin généraliste.

Sur le plateau du 20H de TF1, le Pr Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis (AP-HP) à Paris, estime pour sa part qu'il ne faut abandonner les mesures barrières tant que la majorité de la population ne sera pas vaccinée. "On peut relâcher certaines contraintes et donner un peu de liberté, on voit bien qu’il y a une vraie demande sociale. Mais il ne faut surtout pas abandonner les mesures barrières. On pourra progressivement ouvrir la société, mais il faut que la population soit protégée par le vaccin, ce qui n’est pas encore le cas", insiste-t-elle.