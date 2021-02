Coronavirus : la consommation d'alcool interdite dans deux rues de Paris

C'est une première réponse aux images du week-end dernier. Profitant d'un temps clément, avec 17°C au thermomètre dimanche 21 février, les Parisiens se sont retrouvés, en dépit des gestes barrières (port du masque, distanciation sociale...), pour passer un moment convivial entre amis, un verre à la main. Ces regroupements sur la voie publique, qui ont parfois nécessité l'intervention de la police, "ont entraîné des comportements contraires aux gestes barrières, susceptibles de favoriser la propagation du virus à l'heure où la situation sanitaire reste fragile", a réagi dans un communiqué la Préfecture de police, ce lundi 22 février.

Afin d'éviter que de tels regroupements se reproduisent, alors que le beau temps et les températures printanières devraient se maintenir, le préfet de police a pris un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. Sont concernées, dans un premier temps, la rue de Buci (VIe arrondissement) et la place de la Contrescarpe (Ve arrondissement), où ont été constatés des attroupements au cours du week-end. Cette interdiction entre en vigueur à partir de mardi 23 février, entre 11h et 18h, et ce "pour une durée de 15 jours". Tout contrevenant à cet arrêté s'expose à une amende de 135 euros.