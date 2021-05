Vaccination : le calendrier accélère, les dates clés pour s'y retrouver

Quelles sont les nouvelles échéances fixées par le gouvernement pour atteindre l'objectif de 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis des 30 millions un mois plus tard ? Qui est concerné ? On fait le point sur le calendrier vaccinal après ces dernières évolutions.

Aujourd'hui, toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner ainsi que les plus de 18 ans qui souffrent de maladies chroniques ou d’obésité. Sont également éligibles à la vaccination, tous les professionnels de la santé et du médico-social de plus 18 ans, les personnes handicapées en hébergement spécialisé, les proches de personnes immunodéprimées et les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre. Depuis quelques jours, sont aussi concernés les personnels navigants susceptibles de voler vers des pays à variants préoccupants et les membres des bureaux de vote et fonctionnaires communaux mobilisés pour les élections régionales des 20 et 27 juin. Enfin, à compter de ce jeudi, les mineurs de 16 et 17 ans atteints de comorbidités peuvent aussi se faire administrer le vaccin.

A noter que dans certains territoires d'Outremer (dont la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane), tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner et même à partir de 16 ans à Mayotte, département le plus jeune de France.