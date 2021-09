"J'avais du mal à respirer" : le masque finalement obligatoire en cours de sport ?

"J'ai fait du basket avec le masque". Audrey ne se remet pas des confidences de sa fille de 7 ans, lundi, sur le trajet de retour de l'école. "Avec cette chaleur, j'ai vite compris pourquoi elle était si fatiguée et l'origine de sa migraine", confie la mère de la fillette scolarisée à Strasbourg, précisant que le cours de sport en question s'est déroulé qui plus est à l'extérieur. "Le sport avec le masque c'est vraiment pas possible, c'est dangereux", s'émeut celle qui a immédiatement sollicité un rendez-vous avec la direction de l'établissement.

"Léa rentre de l'école et me dit qu'elle fait du sport dans le gymnase avec le masque. Une blague, non ? Elle me dit : 'on avait trop chaud, maman, j'avais du mal à respirer'", rapporte sur la Toile la jeune femme, tout en soulignant que "la météo était pourtant parfaite" pour faire du sport en extérieur. "J'ai envie de hurler, mais je ne sais pas sur qui", poursuit celle qui se dit "triste et en colère à la fois". Et d'insister : "faire courir des enfants dans un gymnase avec un masque, c’est honteux et dangereux". Estimant que cela relève du "bon sens", elle non plus n'a pas hésité à demander des précisions à l'établissement. "J'ai envoyé un mail au directeur qui me répond que la maitresse a bien fait son travail", déplore-t-elle. "Je lui ai ensuite demandé s'il lui viendrait à l'esprit de faire de l'endurance avec un masque, j'attends toujours sa réponse".

Dans la foulée du témoignage d'Élodie, des dizaines de parents ont fait part d'expériences similaires, manifestant le même étonnement. "Chiara m'a dit la même chose, on était comme des dingues avec son père", écrit l'un, quand un autre confie que "la réunion parents-professeurs est partie en 'live' à cause de ça". Un troisième abonde : "même débat ici, ça me rend dingue".