Olivier Véran demande aux Français de "se faire tester massivement" avant l'Ascension

En parallèle, Olivier Véran a souhaité une "mobilisation sans précédent" des centres de vaccination - ainsi que des médecins, pharmaciens et infirmiers - "à compter de ce week-end et tout au long de la semaine prochaine". Le ministre a évoqué une extension des horaires, "avec des centres qui pourront ouvrir jusqu'à 22 heures voire plus tard", en précisant que ceux qui se feront vacciner en soirée "ne seront évidemment pas soumis aux règles de couvre-feu". Davantage de créneaux sont également attendus les samedis et dimanches. "Tous les centres ne seront pas ouverts tous les week-ends, mais je demande à ce qu'un maximum (le) soient, en mobilisant toutes les énergies pour (les) faire fonctionner", a-t-il ajouté.