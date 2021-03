Vaccination des plus de 75 ans : ce que l'on sait du numéro coupe-file qui va être mis en place

SENIORS - Emmanuel Macron a promis d'accélérer la vaccination en l'élargissant dès ce week-end aux plus de 70 ans. Mais aussi en mettant en place un numéro de téléphone national à l'attention des plus de 75 ans. Explications.

Des solutions rapides pour accélérer la campagne de vaccination. C'est le souhait émis mardi par Emmanuel Macron, le président a dévoilé une série de mesures pour répondre aux critiques qui ne faiblissent pas sur sa stratégie face au Covid-19. Parmi elles : la création d'un numéro de téléphone national dédié aux rendez-vous vaccinaux.

Comme l'a expliqué le chef de l'Etat, ce numéro de téléphone a un but : "aller chercher les plus de 75 ans qui ne se sont pas fait encore vacciner et tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous". Ce nouveau numéro, dédié aux plus de 75 ans qui n'ont toujours pas reçu de dose, n'a pas encore été dévoilé. Il devrait être mis en place ces prochains jours. Le chef de l'Etat a d'ailleurs promis mardi que les 70-75 ans, sans comorbidités, pourraient se faire vacciner à partir de samedi, soit environ 3,5 millions de personnes supplémentaires.

Un rendez-vous déjà possible en ligne

En attendant, une autre solution existe. Les personnes concernées et souhaitant se faire vacciner peuvent en effet déjà prendre rendez-vous par téléphone en appelant le numéro vert 0800.009.110. Ce dernier est ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, et oriente directement vers les plateformes téléphoniques du centre de vaccination choisi. Autre solution : en ligne, sur le site Santé.fr où, après avoir cliqué sur le département de résidence, on choisit son lieu de résidence. Puis on sélectionne le motif de la consultation, "première injection vaccin Covid-19", et la date et l’horaire du premier rendez-vous.

Les plus de 70 ans ne devaient pas rentrer si vite dans la campagne de vaccination. Mais au ministère de la Santé, on explique que d'après "des remontées de terrain", "le délai de prises de rendez-vous (des plus de 75 ans) a augmenté, suffisamment pour laisser entendre qu'il pourrait y avoir un risque de perte de doses, que les rendez-vous ne seraient pas pris". L'Assurance maladie va ainsi lancer une campagne d'appels téléphoniques "pour proposer la vaccination" aux plus de 75 ans qui n'ont pas fait de démarche ou se sont découragés, explique-t-on aussi au ministère de la Santé, où l'on souligne que "près de la moitié" de cette tranche d'âge a déjà reçu une première injection.

TG Twitter