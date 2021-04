Tests, demi-jauge, bac... Les détails du protocole sanitaire "strict" pour la rentrée scolaire

ECOLES - Une réouverture des écoles avec un "protocole très strict" et des tests massifs... Jean-Michel Blanquer a dévoilé ce jeudi les conditions de la rentrée pour les écoliers dès lundi, puis le 3 mai pour les collégiens et lycéens. Voici ce qui est prévu.

La rentrée scolaire se fera bien, comme prévu, "dès lundi 26 avril" dans les écoles maternelles et élémentaires, et "le 3 mai" pour les collégiens et lycéens, après une dernière semaine d'enseignement à distance, a confirmé ce jeudi le chef du gouvernement. Cette rentrée se fera avec un "renforcement massif des tests", puisque 400.000 tests salivaires seront proposés chaque semaine dans les écoles élémentaires à la reprise, "avec la perspective d'atteindre 600.000 tests d'ici à la mi-mai", a expliqué Jean Castex.

64 millions d'autotests

En complément, le gouvernement annonce la commande de 64 millions d'autotests, ce prélèvement nasal plus simple et léger que pour les tests PCR et dont le résultat est connu en 15 minutes. "Ils seront proposés à tous les personnels de l'Éducation nationale dès la semaine prochaine, puis à tous les lycéens à partir de la semaine du 10 mai", a précisé le Premier ministre, qui a précisé que "ce dispositif de dépistage sera surtout concentré dans les départements où l'incidence est la plus élevée".

Fermeture de classe dès le 1er cas

Dans la foulée, Jean-Michel Blanquer a détaillé le protocole sanitaire : il restera "très strict" et assez similaire à celui déjà en vigueur avant le début des vacances. Ainsi,"de la maternelle au lycée, nous fermerons la classe dès qu'il y a un cas de contamination", a indiqué le ministre de l'Éducation. "Cette mesure est évidemment une mesure très stricte, elle conduira nécessairement à ce qu'il y ait un certain nombre de fermetures, mais évidemment il est largement préférable d'avoir 1% des classes de France qui ferment que d'avoir 100% des écoles" fermées, a-t-il ajouté.

Purificateurs d'air : les collectivités locales à la rescousse

Les mesures barrières resteront par ailleurs en vigueur, avec le port du masque, le regroupement par classe à la cantine et l’aération toutes les heures - facilitée par la météo. Sur ce point en particulier, le ministre a encouragé les collectivités locales à équiper les salles de classe en capteur de CO2 et en purificateurs d’air, un dispositif d’ores et déjà mis en place par certains.

Demi-jauge pour les 4e et 3e dans les départements les plus touchés

Concernant les élèves du secondaire, dont le retour en classe est prévu le 3 mai, "il sera hybride pour les lycéens, en demi-jauge, avec une alternance entre présentiel et distanciel". Tandis que pour les collégiens, la rentrée se fera complètement en présentiel sauf "dans les 15 départements les plus touchés", a précisé Jean-Michel Blanquer. À savoir : le Nord, l'Aine, l'Oise, les Yvelines, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne, Paris, la Sarthe, la Loire, le Rhône et les Bouches-du-Rhône. Dans ces départements, "les élèves de 4e et de 3e seront en demi-jauge", a-t-il poursuivi.

Le grand oral du baccalauréat maintenu

Les épreuves de philosophie et le grand oral du baccalauréat 2021 seront maintenus en présentiel, a également annoncé Jean-Michel Blanquer. Le brevet également. Dans l'enseignement supérieur, les examens et les partiels en juin seront en présentiel, et les concours également maintenus. Le ministre de l'Éducation a toutefois indiqué que si "un élève était absent parce que malade, il aura bien évidemment droit à une session de rattrapage et cela est vrai pour tous les examens", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Notre objectif, c'est toujours la bienveillance vis-à-vis des élèves et des étudiants".

Virginie Fauroux