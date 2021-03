Vaccin Pfizer : après un début de polémique, Jérôme Salomon valide l'extraction d'une 7e dose par flacon

"L'autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech prévoit que chaque flacon contient six doses", précise la note. "Pour extraire six doses d'un flacon unique, des dispositifs d'injection à faible volume mort doivent être utilisés. Il est parfois possible d'extraire une 7e dose. Le matériel mis à disposition par l'État dispose des caractéristiques requises pour une telle opération. Compte tenu du fait que cette situation ne se rencontre que ponctuellement, il revient aux professionnels de santé, sur le terrain et au cas par cas, d'estimer si l'obtention d'une 7e dose dans la solution résiduelle du flacon est possible."