Le Pr Perronne, médecin controversé de l'AP-HP, démis de ses fonctions

Après des mois de bras de fer en interne, voilà que la direction de l'AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) a obtenu gain de cause auprès des instances de l'hôpital et mis fin aux fonctions du Pr Perronne. Motif : ses nombreuses sorties publiques qui ont suscité la polémique et jugées "indignes" par la direction. Le médecin, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine, est un personnage controversé et la caution scientifique du film complotiste "Hold-Up", auquel il a participé aux côtés de plusieurs "experts".