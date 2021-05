Coronavirus : la Guyane reconfinée ce vendredi pour contenir la flambée de l'épidémie

La Guyane reconfinée à compter de ce vendredi. Le territoire va être placée sous confinement pour une durée de 17 jours en raison de la dégradation de la situation sanitaire, a annoncé jeudi la préfecture de Guyane. Ce confinement s'étendra durant un peu plus de deux semaines, du vendredi 14 mai au dimanche 30 mai inclus, selon un communiqué de la préfecture. Sur ce territoire ultramarin de près de 300.000 habitants, l'incidence est de "346 cas pour 100.000 habitants" sur 7 jours glissants, selon les dernières données de l'Agence régionale de santé (ARS).

Il s'agira pour les Guyanais d'un semi-confinement : les établissements scolaires et crèches demeureront ouverts, mais les bars, restaurants, cinémas, piscines publiques (sauf pour les scolaires) auront obligation de fermer leurs portes. Les déplacements seront à nouveau soumis à attestation. S'agissant des promenades en plein air, la règle des 10 km, et pas plus d'une heure, s'applique aussi, ont annoncé les autorités. Les rassemblements de plus de six personnes sont aussi interdits et s'ajoutent au couvre-feu déjà en vigueur institué du samedi soir au lundi matin. La préfecture de la Guyane a publié la liste des commerces essentiels à l'activité et à la vie quotidienne pouvant rester ouverts.