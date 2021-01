La recherche française a-t-elle un problème avec le vaccin contre le Covid-19 ?

Pour le professeur Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer, "cela peut arriver, et c'est très honnête de le dire", souligne-t-il sur LCI lundi 25 janvier. "Le fait qu'ils l'abandonnent sans s'entêter sur la prolongation d'un programme qui ne tiendrait pas ses promesses est plutôt à leur honneur". Reste Sanofi. Pour l'instant, leur vaccin n'est que repoussé et comme l'a dit l'OMS, il en faudra plusieurs, donc arriver sur le marché en décalé de quelques mois n'est pas forcément un problème face à une telle demande.

Toutefois, le scientifique se montre plutôt pessimiste : "Le vaccin Sanofi-Pasteur est une protéine recombinante qui ne devait pas arriver avant la fin du deuxième semestre. Or il s'avère que ce type de vaccin protéique est moins bien adapté à de nouveaux variants et de nouvelles souches émergentes, résistantes aux vaccins antérieurs et à l'immunité contre les souches habituelles du virus, que les vaccins à ARN et les vaccins adénoviraux. Donc à l'heure actuelle, d'après ce qui se dit, Sanofi est en discussions pour fabriquer aussi des vaccins à ARN et des vaccins adénoviraux qui sont déjà utilisés et mieux adaptés à la situation qui exigera de revacciner très certainement lorsque la proportion de souches résistantes aux vaccins dirigés contre les souches antérieures deviendra grand", explique-t-il.