Coronavirus : les chiffres montrent-ils que le pays est revenu à la normale ?

Avec le retour des beaux jours, les Français se déconfinent totalement. Entre le début de l'Euro de football, les terrasses ensoleillées et un couvre-feu bientôt supprimé, tous les prétextes sont bons pour se retrouver. D'autant que les réanimations se vident et que le nombre de cas baisse constamment. Mais derrière cette impression de dolce vita, que disent les chiffres de la mobilité de la population ?

Nous avons regardé les quelques données fiables dont nous disposons à ce jour sur la fréquentation de certains lieux. Il s'agit des rapports de mobilité de Google et Apple, qui fournissent depuis le début de la crise sanitaire un outil permettant de visualiser à quel point les mesures de confinement affectent les déplacements. Le premier utilise les très précieuses données de localisation des smartphones Android. Le deuxième se base sur les requêtes des utilisateurs sur l'application Plan.

Or, selon les derniers chiffres de Google, arrêtés au 11 juin, les lieux de commerces et loisirs - qui regroupent les restaurants, cafés, centres commerciaux et aussi musées et cinémas - restent un peu moins fréquentés par rapport à la période de référence (-8%). Cette dernière correspond à "la valeur médiane de la période de cinq semaines entre le 3 janvier et le 6 février 2020", précise le géant américain dans son rapport.