Coronavirus : moins d'un Français sur deux a désormais l'intention de se faire vacciner

Les Français semblent de moins en moins enclins à vouloir se faire vacciner. Alors que les premières doses sont sur le point de débarquer dans l'Hexagone, ils apparaissent de plus en plus réfractaires à l'injection. C'est ce que révèlent, semaine après semaine, les études d'opinion menées sur cette question centrale. Le 24 novembre dernier, seul un sondé sur deux (52%) répondait vouloir se faire vacciner contre le Covid-19, dont 18% certainement, dans une enquête Harris Interactive pour LCI. Des chiffres en déclin par rapport au mois de juillet, où Santé publique France chiffrait à 64% les intentions de vaccination.

"On ne mesure pas ici tous les effets des intentions différenciées (ceux pouvant être amenés à se faire vacciner plus tard) mais l'évolution est nette. Et à considérer", note l'institut d'études marketing et de sondages d'opinion. En effet, si beaucoup d'espoirs sont placés dans les futurs vaccins contre le coronavirus, Pfizer, Moderna et AstraZeneca affichant des taux d'efficacité avoisinant les 90%, de nombreuses inconnues persistent. Mutation, risque de transmission, durée de l'immunité... autant d'éléments, dont les contours demeurent flous, qui renforcent le scepticisme de nombreux Français.

* Enquête réalisée selon la méthode des quotas sur un échantillon de 1026 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus.