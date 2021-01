OnRemplitLeFrigo : une cagnotte pour aider les étudiants précaires à se nourrir

C'est l'une des conséquences de plus enplus visible du Covid-19. Depuis plus d'un an, la précarité étudiante a bondi avec la crise sanitaire. Confrontés aux conséquences économiques, sociales et psychiques de l'épidémie de coronavirus, les jeunes ont vu leur vie être bouleversée. Avec la fin des petits boulots, la peur du frigo vide est devenue une réalité. Face à cette détresse, le président Emmanuel Macron a annoncé le 21 janvier la généralisation des repas à 1 euro à tous les étudiants, deux fois par jour.

Que ce soit à Paris, Strasbourg, Lyon ou Marseille, les files d'attente d'étudiants n'en finissent plus devant les distributions alimentaires. Rien que dans la capitale, 20.000 repas sont distribués aux étudiants chaque semaine sur le seul point parisien. "On voit le nombre d'étudiants précaires qui augmente de semaine en semaine", raconte à TF1 Julien Meimon, le président de l'association d'aide alimentaire Linkee. "Avant, on distribuait à 200 étudiants, maintenant, ils sont 450 à chaque distribution". C'est une vidéo postée par le journaliste Rémy Buisine sur Twitter qui a aidé à éveiller les consciences.