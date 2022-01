Trafic perturbé ce lundi sur les TER et les bus dans plusieurs régions, à cause d’absences liées au Covid-19

Alors que la rentrée scolaire sonne le retour en classe pour des milliers d’élèves, et que de nombreux salariés reprennent le chemin du travail, certains trains et bus sont supprimés dans plusieurs régions françaises ce lundi 3 janvier. Les entreprises de transports ne sont pas épargnés par la vague inédite de contaminations qui déferle sur la France, et fait grimper le nombre d'infections quotidiennes à plus de 200.000 cas chaque jour.

Le réseau TER Grand Est est perturbé dès ce lundi et le plan de transport sera adapté au jour le jour. Du côté des bus, la compagnie CTS qui gère le réseau dans l’agglomération de Strasbourg fait face à une pénurie de chauffeurs, à cause d’une explosion de contaminations parmi son personnel ou leurs proches : 160 sont absents ce lundi, dont 60 à 70 infectés par le virus ou sont cas contacts, selon France Bleu Alsace. En conséquence, 10% des bus ne circuleront pas.

Du lundi 3 janvier au 7 janvier, le nombre de trains sur l’axe Paris-Orlénas-Tours va être réduit à cause d’une hausse de contaminations et de cas contacts au sein du personnel de la SNCF. Dans le détail, sont concernés des axes entre Vierzon et Bourges, Paris-Asterlitz et Orléans, Limoges et Orléans, liste France Bleu. Pour préparer son trajet, le site TER Hauts-de-France propose des recherches d’itinéraire.