Des pharmaciens inquiets appellent à "autoriser au plus vite" le vaccin contre le Covid-19 chez les médecins libéraux

"Le dire le vendredi par un 'DGS-urgent'... Comment voulez-vous que tout le monde connaisse le système d'ici mercredi ?", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, rappelant que les concernés travaillent "depuis un mois sur le système d'approvisionnement vaccinal en ville" et soulignant "qu'avec les variants, on n'a pas de temps à perdre".

Ouvert lundi matin, le portail d'inscription des médecins volontaires avait été utilisé par environ 2.000 pharmacies à midi, a-t-il précisé. Mais pour distribuer les 700.000 doses attendues cette semaine, il faudra enregistrer 70.000 médecins d'ici mercredi 23H00. Pour l'instant "on est très en dessous" et "si on n'arrive pas à les trouver, on risque de ne pas utiliser les doses", qui resteront "a priori chez les grossistes", a-t-il souligné.