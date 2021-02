17% des Français de plus de 20 ans infectés par le Covid-19 depuis un an, selon l'Institut Pasteur

Dans le détail, l'étude précise que près de 17% de la population en métropole a été infectée par le virus en moins d’un an, au 16 février. Sans surprise, ce chiffre varie d'une partie du territoire à l'autre. L’Île-de-France est la région la plus touchée, avec près de 30% de la population infectée, suivie par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (autour de 24%) et le Grand Est (20%). Des chiffres qui n'ont rien à voir avec la Bretagne, où "seulement" 5.8% de la population a été concernée. Idem pour la Corse, avec 7.7%.

Un Français sur six âgé de plus de 20 ans a été infecté par le virus : c'est l'enseignement d'une étude réalisée par l'Institut Pasteur. Toujours selon ce dernier, le taux de contamination varie, lui, d'une classe d'âge à l'autre.

Par ailleurs, le taux de contamination au Covid-19 varie selon les âges. En effet, les moins de 50 ans semblent avoir été beaucoup plus contaminés que les plus de 50 ans. La tranche des 30-39 ans reste, elle, la plus touchée (24%). Un peu plus de 10% des personnes âgées de plus de 70 ans ont été contaminées, contre près d'un quart des 20-29 ans.