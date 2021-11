Pays le plus vacciné d'Europe, l'Espagne échappe (pour l'instant) à la 5e vague de Covid-19

Le pays avait été traumatisé par la première vague du printemps 2020, au cours de laquelle le pays a connu plus de 950 décès supplémentaires par million d'habitants en mars et juin par rapport à la moyenne des cinq années précédentes selon l'OCDE. Aujourd'hui, l'Espagne est le pays où le taux d'infection est l'un des plus bas d'Europe avec 63 cas pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours.

Un niveau deux fois plus élevé en Italie, environ six fois plus en Allemagne, et douze fois plus important en Grande-Bretagne, selon un bilan établi par l'AFP sur la base des chiffres officiels.