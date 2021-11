Protocole à l'école, vaccination des 5-11 ans... La politique sanitaire concernant les enfants va-t-elle évoluer ?

Jusqu'à présent, la présence d'un seul enfant malade suffisait pour suspendre une classe. Ce pourrait être à partir de trois cas en maternelle et en primaire. Pas de changement en revanche dans les collèges et lycées. Enfin, le protocole pourrait être durci durant les temps collectifs.

Les chiffres actuels amènent aussi la question de la vaccination des 5-11 ans. "Les enfants, je ne sais pas. Je me dis qu'ils sont vaccinés contre beaucoup d'autres choses. Et je ne connais pas la composition de ces vaccins, mais je fais quand même assez confiance à la science et aux laboratoires", confie une femme au micro du 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Un homme abonde, à propos du vaccin contre le Covid-19 : "Celui-là ne me semble pas plus dangereux qu'un autre".

Sur ce sujet de la vaccination des plus jeunes, l'Agence européenne des médicaments (EMA) rendra son avis jeudi 25 novembre, alors que les États-Unis ou encore Israël ont déjà décidé de vacciner cette classe d'âge il y a plusieurs semaines.