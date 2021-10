Un sous-variant du Delta sous surveillance au Royaume-Uni

Un variant peut en cacher un autre : le gouvernement britannique a indiqué mardi 19 octobre "surveiller de très près" un nouveau sous-variant se propageant au Royaume-Uni, sans savoir pour l'heure s'il est plus contagieux que ses prédécesseurs. Baptisé "AY4.2", il est un sous-variant du très contagieux Delta apparu initialement en Inde et qui avait provoqué une reprise de l'épidémie en fin de printemps et début d'été.

"Nous surveillons de très près" cette nouvelle forme "et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures si nécessaires", a déclaré un porte-parole de Downing Street. Cependant, "rien ne permet de penser qu'elle se propage plus facilement", a-t-il tenté de rassurer, tandis que le pays est confronté depuis plusieurs jours à une hausse des contaminations au Covid-19, dépassant désormais 40.000 chaque jour, soit un taux d'incidence bien plus élevé que dans le reste de l'Europe.